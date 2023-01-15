自稱「輔大陳若儀」的台北準新娘Kelly所引起的流水席之亂延燒兩周，最新進度為婚結不成，拿不到未來公公600萬元買房，就連跟前男友討150萬元分手費也被打槍，考慮向男友全家提告求償。連日被蹭光環的藝人林志穎愛妻陳若儀，昨（14日）發文宣布睽違3年終於可出國，喜悅溢於言表。

陳若儀14日在社群平台PO兩張照片，寫道：「After 3years三年了」，表達睽違3年總算可以出國玩耍的好心情。只見她坐在飛機上，帽子、襯衫和零錢包都是精品香奈兒的，渾身都充滿貴氣，有網友留言讚嘆：「我今天有看到您，超美的啦」，也有人關心：「妳要多吃點太瘦了」，另有網友專程從新聞來朝聖，在陳若儀上一篇貼文留言：「還是原版的漂亮」。

稍早，陳若儀再發文：「弟弟送我的發發」，她拍下一朵五花瓣的桃紅花，模糊的背景隱約是兒子正在游泳，分享旅遊中的美好畫面。

林志穎去年7月自駕特斯拉不幸發生車禍，傷勢嚴重到住在加護病房10天，目前PO鈦合金手臂的X光照，表示全力復健中，他不忘向一路陪伴的老婆陳若儀告白：「今年對妳是非常辛苦的一年，謝謝妳為我付出的一切，希望妳能一直快樂，健健康康。」