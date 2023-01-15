即將於17日試營運的LaLaport購物中心，因緊鄰東區建國市場，近日又有許多民眾採辦年貨，加上接下來就是農曆春節，地方憂心周邊交通恐陷入黑暗期，台中市交通局為此召集里長、相關單位會勘，要求業者落實交通維持計畫、提供停車空間並推出接駁專車，也呼籲民眾前往消費時多利用大眾運輸工具。

有感於LaLaport試營運後將吸引大批購物民眾，加上建國市場採買潮，東南區市議員鄭功進、陳雅惠近日紛紛關切未來周邊交通恐出現打結情況，呼籲相關單位提前部署，避免商機還沒來，交通先亂了。

台中市府交通局長葉昭甫指出，因應建國市場採買潮及購物中心將營運，特別與專家、在地里長研商，並要求業者提出周邊交通疏導的交管人力配置，並在館外規畫2處停車空間，若館內停車場滿場，必須以手舉牌、引導牌面與人力指揮等方式，將車輛引導至鄰近的建國市場停車場或振興機車停車場，避免造成交通堵塞。

此外，業者必須在假日開設從台中火車站到商場的免費接駁專車，可透過搭接駁車享優惠等方式，鼓勵民眾多搭乘；葉昭甫指出，考量商場營運後可能導致忠孝路、進德路、建成路等道路車流量大增，也配合調整相關號誌，包括在建成路、進德路、忠孝路、振興路、大興街的多岔路口增設行人號誌燈，並於樂業二路與進德路人行道增設禁止停車標誌，未來將滾動調整。

在公車運輸方面，葉昭甫表示，購物中心附近包括3號、1號、6號及8號門，分別設有新建國市場、帝國製糖廠公車招呼站，周邊公車路網遍及大里、太平、北屯、台灣大道及五權路等重要路廊，民眾可利用18、19、51、56等14條公車路線前往；而配合未來人潮增加，18路公車將從17日開始，從原本行駛樂業二路、進德路的路線，改為直行建成路。

葉昭甫強調，購物中心試營運開始，交通局將持續派員到現場觀察車流情況，並稽查業者是否落實交通維持計畫，也建議民眾透過「台中交通網」APP查詢周邊停車空間，避免因找車位影響交通。