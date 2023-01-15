《連戰回憶錄》全套有45萬多字，並收錄上百張生涯重要里程碑珍貴照片；全書分為上冊《我的永平之路》、下冊《從破冰到永平》。（天下文化提供）

卸任公職多年的前副總統連戰1月17日將出版《連戰回憶錄》，書中記錄連戰過去半世紀為兩岸關係奔走，推動兩岸和平的重要歷程，面對兩岸關係和平發展，連戰提出「三不一關鍵」，並呼籲北京當局正視中華民國政府存在的現實，唯有在此政治互信下，政治對話才能開展。

連戰在書中表示，他很失望自己所努力打拚出來的和平願景遭到重大挫折，中國國民黨在17全大會上，把92共識及5項和平願景寫入黨綱，中國共產黨接著在18全大會也正式接受92共識，緊接著在19大及20大的報告中也都寫入92共識。在兩岸分治6、70年間，對於一個中國問題採取求同存異的共識，是何其不容易。

連戰指出，兩岸的政治難題，無法完全從國際介入得以解決，關鍵還是兩岸之間務實面對，政治現狀的維持需要有彼此都是中國人的認同，否則現狀的改變，兩邊是一點一滴在進行，終會有擦槍走火的引爆點。「兵凶戰危」不該是兩岸人民選擇，也不該是被迫走上的際遇，在和平環境追求發展才是正確道路。因此對於化解政治對立與難題，政治對話已經是兩岸之間逃避不了的一條路。

連戰提及，兩岸關係的和平發展的推動與建構要有以下嚴肅的體認：一、這不僅僅是兩岸高層領導人個別所能決定； 二、這不僅僅是兩岸任何政黨的歷史任務及責任； 三、這不是國際關係的強權所能干預和阻撓； 四、最關鍵的是這是一個應訴諸於兩岸人民的意志與決心的課題。

連戰認為，兩岸不能迴避政治問題，這是執政者的責任，兩岸問題是綜合性與歷史性的問題，儘管現階段兩岸經濟問題很重要，但是不能迴避政治問題，因為，想把兩岸政治與經濟問題完全分開，是不可能的事，必須務實面對。

連戰說，將來兩岸面臨的和平協議中的重大課題，例如：「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」，以及「對待中華民國存在的事實」等等，這些都應在條件成熟的情況下逐步的展開對話與協商，這才是真正掌握兩岸發展所預期的最重大戰略目標。

連戰向北京當局呼籲，開啟兩岸政治對話的前提，必須務實正視1949年後，兩岸分治以來中華民國政府存在的政治現實，這是翻不過的一頁，唯有在此政治互信下，政治對話才能開展，才能開創新的未來。

「連戰回憶錄」由天下文化出版，從撰稿到出版歷時15年，共計45萬字，該書由連戰口述，部分內容也由連戰親自撰稿，並一一完成校對。預計1月17日出版，2月7日下午於蔣經國七海園區舉辦新書發表會，並邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平等人致詞。