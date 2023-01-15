《連戰回憶錄》全套有45萬多字，並收錄上百張生涯重要里程碑珍貴照片；全書分為上冊《我的永平之路》、下冊《從破冰到永平》。（天下文化提供）

國民黨主席連戰歷時15年親著的「連戰回憶錄」一書，將在1月17日出版，書中公開2004年總統大選前319槍擊案後，時任國民黨總統候選人的連戰曾兩度探視前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮，但均吃了閉門羹，連也怨陳呂2人封鎖「並不嚴重」的病情，反而全力放送電視談話進行選舉操作；連也提到，前總統府資政趙守博當時曾轉達基層意見，提醒勿停止競選活動，否則將會中計，但連最終還是決定取消競選活動。

連戰在書中提及，2004年總統大選319槍擊案，他與宋楚瑜決定分頭去探視陳水扁、呂秀蓮二人，但只見國安會祕書長邱義仁迎接，他直說陳水扁已經休息，不便見客，呂秀蓮也婉拒宋楚瑜的探視，他當天已經兩次要探視陳水扁，但都吃了閉門羹。

連戰表示，陳水扁可以自己走路進入醫院，回到台北可以聽取國安局簡報，接見邱義仁，卻婉拒競選對手的探視慰問，近午夜時貌似「痛苦」地上了電視作了簡短的致意，陳、呂電視談話，直到投票日上午全力放送，很顯然這仍是繼續進行選舉操作，封鎖他「並不嚴重」的病情，在失蹤9小時故弄玄虛，讓外界揣測，並任令各地造謠生非。

連戰提及，他離開總統官邸，隨即也宣布，決定停止一切的競選活動，希望大家都能夠理性而冷靜地面對的選舉，但一些地方競選幹部卻持不同看法，台南縣的競選總部主委吳清基，反映陳水扁當年在競選台南縣長時，就曾經偽稱遭國民黨下毒無力走動，但拔下點滴又立刻生龍活虎的跳起來，「擔心選前遭槍擊又是伎倆」。

連戰透露，他的老部屬台灣省長趙守博也致電說，員林鎮長涂銓重反映，有一次彰化縣的立委選舉前夕，參選的陳湧源醫師遭到黑道的黑牛槍擊重傷，陳湧源的總部連夜以悲情訴求，陳湧源最後以第一高票當選，因此要趙守博務必要轉告連戰，絕對不能低估陳水扁聲稱遭槍擊的嚴重後果，建議不要停止競選活動，否則會中計。

「連戰回憶錄」由天下文化出版，從撰稿到出版歷時15年，共計45萬字，該書由連戰口述，部分內容也由連戰親自撰稿，並一一完承校對。預計1月17日出版，2月7日下午於蔣經國七海園區舉辦新書發表會，並邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平等四人致詞。