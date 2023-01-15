屏東一名照服員先前數度與14歲少女發生性行為，或是觸摸少女的胸部與私處，案經少女報警處理後，全案才曝光。屏東地院審結，考量男子以支付40萬元與少女達成調解等，判其應執行9月及8月徒刑，均緩刑4年，期間交付保護管束。可上訴。

判決書指出，屏東一名男子為照顧服務員，2016年間2度與當時年僅14歲的少女A發生性行為，此外男子也5度伸手觸摸A女的胸部與下體，全案經由少女向警局報案後，才初次曝光。

A女接受警詢時，稱自己在違反意願的情況下與男子發生性行為多達20次，但接受偵訊時又改口稱，「數不清楚，不知道幾次，部分是自願，部分不是，但無法確定自願及非自願時間」等語，檢察官認為A女前後供述不一致，難認男子有強制性交或強制猥褻的行為，僅以犯刑法第227條第3項與14歲以上未滿16歲之女子性交及猥褻罪嫌將男子起訴。

屏東地院審理時，法官認為，男子明知A女未滿16歲，身心發展尚未成熟，卻仍與A女發生性交及猥褻行為，顯然已經影響A女的身心健康及人格發展；但考量男子犯後坦承犯行，並以支付40萬元與A女達成調解等情狀。依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交共2罪，各處有期徒刑7月；又犯對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻共4罪，各處有期徒刑4月。不得易科罰金部分，應執行有期徒刑9月，得易科罰金部分，應執行有期徒刑8月，均緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並須接受2場法治教育。可上訴。