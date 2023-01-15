許多人心中都可能存在比較心理，不過有時得要注意禍從口出。一位男網友分享，近日他和女友洗鴛鴦浴時，女友竟抓著他的下體說，「別人跟我洗澡都很硬欸」，讓他有種被比較的感覺，不過女友又說沒有特別的意思，讓他心裡很不是滋味。對此，許多網友建議其實可以「以其人之道，還治其人之身」，女友才能感同身受。

原PO在Dcard發文透露，最近他第一次跟女友一起洗鴛鴦浴，沒想到女友洗到一半時，抓著他的下體說了一句，「別人跟我洗澡都很硬欸」，讓原PO覺得女友是在暗指自己不如其他人。

原PO說明，他知道女友過去情史可能比較豐富，有種被比較的感覺，雖然女友聲明自己沒有那個意思，原PO的心情還是大受影響，「請問心情很差是正常的嗎？她真的沒有比較的意思嗎…？該如何調適自己的心情呢？」

對此，許多人紛紛建議，「跟她說，我也是沒交過這麼普通的」、「回她我跟別人洗澡的時候也都很硬啊」、「『別人的身材都比較好欸』」、「互相傷害啊，你就說你和別人洗澡，別人都很緊」。