「月影燈季」在八卦山大佛風景區，七大燈區讓人目不暇給，搭配每隔半小時的燈光秀，讓民眾拍照拍到手軟。（本報資料照片）

位在南彰化的永靖鄉成美文化園是全台唯一擁有藝術裝置、古蹟底蘊的創新文化園區，年節也推出春遊系列活動。（本報資料照片）

北斗奠安宮還有新春花燈大賞，高達1200盞的花燈，點亮整個奠安宮，將從新春一路亮到元宵節。（本報資料照片）

農曆春節倒數，彰化縣內春節期間共有15家觀光工廠，以及彰化永樂、鹿港老街、田尾公路花園等商圈，祭出春節優惠，彰化縣長王惠美表示，彰化不是沒有料，是過去太低調，春節旅遊來彰化，搭配花在彰化、八卦山月影燈季，一路嗨玩到元宵，保證讓到訪彰化的遊客回味無窮。

春節連假長達10天，建縣300年的彰化絕對是走春最佳景點，「花在彰化」大年初一在溪州公園隆重登場，今年以「夢遊鮮境」為主題，超人氣貼圖巨星「好想兔」在現場與民眾相見歡；「月影燈季」在八卦山大佛風景區，七大燈區讓人目不暇給，搭配每隔半小時的燈光秀，讓民眾拍照拍到手軟。

縣府表示，每年彰化鹿港都是民眾走春首選，今年鹿港商圈推出「旺兔順利購，鹿港老街享折扣」，即日起至2月28日止，在指定的50家合作店家消費，就能享優惠折扣；永樂商圈也從大年初二起，推出「永樂廟埕36市集」、「青春鬧街頭」活動，只要銅板價就能買遍整條商圈。

位在南彰化的永靖鄉成美文化園是全台唯一擁有藝術裝置、古蹟底蘊的創新文化園區，年節也推出春遊系列活動，再往南北斗奠安宮還有新春花燈大賞，高達1200盞的花燈，點亮整個奠安宮，將從新春一路亮到元宵節。

另外最受民眾期待的觀光工廠部分，彰濱白蘭氏健康博物館初三就開館，凡是到訪民眾就送葉黃素凍一條；彰化口罩大廠華新MASK創意生活館，也在春節期間加贈限量口罩；水銡利廚衛生活村則是趕上時下最流行的密室逃脫，開放民眾挑戰「冰霜下的神祕國度」。

縣府經綠處表示，彰化縣觀光工廠成果豐碩，去年經濟部工業局評選六大獎項，彰化的觀光工廠就涵蓋四項大獎，包括優良觀光：台灣穀堡稻米觀光工廠；節慶首選：台灣手套博物館及台灣優格餅乾學院；職人手作：卷木森活館；解說教育導覽：台灣穀堡稻米觀光工廠、卷木森活館、愛玩色創意館及緞帶王觀光工廠。