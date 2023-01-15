桃園市龍潭三坑抽水站7日爆管造成桃園大停水引發民怨，中壢區五權里14日又發生水管破裂導致停水，影響2366戶半天無水可用。民進黨桃園市議員魏筠以「風向被帶到錯的地方」直批桃園市長張善政，但臉書粉專「政客爽」則酸她護航功力太差，自來水爆管本來就是自來水公司跟經濟部要負最大責任，但綠營卻一直要張善政負責，是有多怕前桃園市長鄭文燦任內建設問題被檢視？

魏筠14日在臉書發文表示：「今天中壢又停水了，你知道嗎？」她說，五權里停水的原因是中壢該區附近水管爆管。這證明了上次停水與三坑加壓站是否動工，並無一定關係，但大家在乎嗎？反正只是幾日新聞。風向被帶到錯的地方，從此以後再次停水大家也不在意了，真的很可嘆。

「女版王浩宇，護航功力也太差，是有多怕鄭文燦任內建設問題被檢視？」政客爽今(15日)在臉書直酸，自來水爆管問題，本來就是自來水公司要負最大責任，經濟部要負最大責任，結果魏筠的臉書隻字不提，一直要張善政負責是在搞笑嗎？

政客爽指出，根據媒體報導鄭文燦任內的五大案「桃園新總圖」、「八德國民運動中心」、「竹圍漁港」、「平鎮地下停車場」、「楊梅區公所」，在三月份初步的工安體檢報告就會出爐。

政客爽強調，正常來講，身為桃園議員為了桃園人的安全把關，應該積極去了解工安問題，結果民進黨的態度居然是轉移焦點講是政治鬥爭，是在怕什麼？民進黨到現在還不知道輸在哪，桃園國民運動中心天花板塌落，是「揚威國際」到美國的事情，幾乎全台灣人都知道，結果這種事情查了叫翻舊帳，護航吃相難看到令人嘆為觀止。