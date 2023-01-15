多年來，每當偶像明星開演唱會時，門票開放預購時經常秒殺、一票難求，許多死忠歌迷粉絲買不到門票時，就會轉而尋求黃牛代購或臉書社團購買，除可能會面臨買到偽造門票的高風險外，更易誤陷臉書購物詐騙陷阱，匯了錢卻苦等不到對方寄來演唱會門票。警政署統計，2022年12月1日至12月31日假網拍詐騙案件數達19件。

警方指出，北部50歲許姓男子擁有碩士學歷，去年12月底在臉書社團看到網友貼出專賣演唱會門票的資訊，即主動加LINE並詢問蔡依林1月7日演唱會門票價格及匯款帳號，在確認購買蔡依林2張演唱會門票價格1萬3000元後，便立刻至ATM轉帳到對方指定帳戶，但對方收到匯款後隨即刪文，許男聯絡不上對方，也未收到2張演唱會門票，才驚覺遭詐騙報案。

無獨有偶，南部30歲王姓女工程師，去年11月初也在臉書社團看到同名網友貼出專賣演唱會門票的資訊，王女遂加LINE並詢問蔡依林去年12月31日台北小巨蛋演唱會門票價格及匯款帳號，王女於確認蔡依林2張演唱會門票價格1萬2000元後，便用網路銀行轉帳到指定帳戶，對方收到匯款後即向王女表示須等到開演前10天才將實體票寄給王女，但一直到演唱會當天王女仍未收到門票，也聯絡不上對方，才驚覺上當。

警方表示，臉書是網路社群，而非購物交易平台，透過臉書購物易遇上一頁式廣告及社團購物詐騙，尤其是高單價精品、各類3C商品，如手機、藍芽耳機、平板、掃地機器人，或是遊戲周邊如switch主機及遊戲片、樂高積木以及熱門演唱會門票等。警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，當有民眾向其表示購買意願，歹徒再誘導民眾透過臉書或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就封鎖帳號，不予回應。

刑事局預防科提醒指出，應選擇具審核機制的購物網站，專業的購物平台擁有完善的退貨及退款制度，即使商品有問題，也能找到負責人員處理相關事宜。同時要注意網路商品與一般市價是否相當，若差距過大則風險較多。警方也建議，要選擇有信譽的拍賣網站或購物網站，並瞭解欲交易之貨主的信用、風評等，並注意網址是否仿冒網站。

警方說，尤其要避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫，因為社群平台及通訊軟體缺乏完善的交易規範及審核機制。另外，不要在未確認物品的情形前就將款項匯出，儘可能以當面交易並銀貨兩訖的方式交易。