1月11日晚間11點55分台9線蘇花公路159k＋300處大清水隧道南口無預警大規模落石崩坍，造成明隧道損害交通受阻，壓損混凝土明隧道長約17公尺、鋼構明隧道約8公尺，經搶修已於今（15）日傍晚5點搶通。從公路總局釋出的照片已看到有車輛通過。

公路總局表示，經連日搶災，總計清運1200立方公尺土石方，針對不穩定岩盤區也採取刷坡並簡易防護等措施，災害路段已於今日傍晚5點搶通，開放通行到晚上7點，考量夜間無法有效監看上邊坡，夜間將封閉道路，北端管制點是台9線154K＋787仁水隧道北口，南端管制點是台9線166K＋700崇德管制站。

明日至18日配合現場持續邊坡防護作業，每日放行上午5點到8點、中午11點到下午1點、傍晚5點到晚上7點3個時段，夜間封閉管制道路。另外公路總局第四工程處副處長傅立祥表示，18日下午5點開放之後，一直到31日，考量春節期間返鄉需求將取消管制。

公路總局表示，請用路人配合管制，提前規劃行程；呼籲用路民眾大雨、地震過後山區土石鬆動，易發生落石坍方，行駛山區道路應留意行駛風險，並多運用公路總局省道即時路況系統http：／／168.thb.gov.tw及收聽警廣即時路況。