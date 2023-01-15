與南華大學激戰到延長賽11局，台灣體大靠著一壘手「再見暴傳」以6比5險勝，奪下隊史第4座大專棒球聯賽公開男一級冠軍，也獻給即將離隊、到富邦悍將執教的投手教練郭勇志最好畢業禮。

台體大上次奪下UBL冠軍已是101學年度，這次睽違10屆再度奪冠，郭勇志也獲頒最佳教練獎。賽後總教練林宗毅也激動落淚，「要跟勇志說辛苦了，這算是給他一個完美ending，希望他到職棒去後能改變富邦的狀況，我們還是同一間公司，希望他能跟我們一樣目標總冠軍。」

郭勇志也感謝林宗毅讓賢，「他一直在幫助選手、教練，他的辛苦大家都看得到。今天是很好的結果，也對他是很好的回報，他應該感到滿欣慰的。」

看到林宗毅賽後情緒激動落淚，郭勇志也嚇了一跳，「第一次看到他哭，這場比賽可能一生只有這一次，比賽打得這麼精彩，他們一直都不放棄。」他也提到昔日興農牛隊有、目前執教南華的蔡仲南，「我們以前受過的訓練都能影響到現在領域，所以我們也是把以前所學，儘可能去幫助年輕球員。」

結束台體大任務後，郭勇志接下來就要到富邦悍將擔任投手教練，他也希望能把這次奪冠的好運繼續留在新莊主場，為悍將帶來好的結果，「只是換個領域，還是會秉持同樣的信念到新環境去。」