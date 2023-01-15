民進黨今天舉行黨主席補選投票，副總統賴清德一人同額競選，下午4時起開票，台北市黨部傍晚開票結束，賴清德獲得3057票，另有12張廢票，整體投票率不高，僅14.59％。
賴清德上午9點在台南的南都里活動中心投完票後，向黨員喊話。他說，民進黨雖在去年1126九合一選舉中失敗，但我們不能失志，他願意扛起重整民進黨旗鼓重任，敬請大家踴躍投票支持，「民進黨需要你、台灣需要你！」
民進黨今天舉行黨主席補選投票，副總統賴清德一人同額競選，下午4時起開票，台北市黨部傍晚開票結束，賴清德獲得3057票，另有12張廢票，整體投票率不高，僅14.59％。
賴清德上午9點在台南的南都里活動中心投完票後，向黨員喊話。他說，民進黨雖在去年1126九合一選舉中失敗，但我們不能失志，他願意扛起重整民進黨旗鼓重任，敬請大家踴躍投票支持，「民進黨需要你、台灣需要你！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。