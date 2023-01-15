民進黨主席補選，北市黨部開票結束。（民進黨台北市黨部提供／楊亞璇台北傳真）

民進黨今天舉行黨主席補選投票，副總統賴清德一人同額競選，下午4時起開票，台北市黨部傍晚開票結束，賴清德獲得3057票，另有12張廢票，整體投票率不高，僅14.59％。

賴清德上午9點在台南的南都里活動中心投完票後，向黨員喊話。他說，民進黨雖在去年1126九合一選舉中失敗，但我們不能失志，他願意扛起重整民進黨旗鼓重任，敬請大家踴躍投票支持，「民進黨需要你、台灣需要你！」