企排18年第13周第2場比賽由女子組台北鯨華出戰地主新北中纖，中纖整場展現頑強防守，有效牽制住鯨華的攻擊火力，加上Sara、Zsanett及龔詩雯3人的攻勢帶領下，中纖最後以26比24、17比25、25比18、25比19，成功阻斷鯨華13連勝，收下農曆新年前最後一場比賽勝利。

鯨華開局在Bia與林書荷的攻擊帶動下，很快取得領先。但中纖Sara與Zsanett聯手攻勢將比數追近，戰局呈現拉鋸。此時鯨華吳芳妤與甘可慧的攻擊幫助球隊擴大領先優勢，中纖喊出暫停調整。暫停回來，中纖打出5比0追平，鯨華喊出暫停。暫停回來中纖延續氣勢，靠著龔詩雯在四號位的攻擊幫助球隊取得兩分領先，鯨華一度追成23比23平手，中纖靠著童綺芳與Zsanett的聯手，率先搶下一局。

第二局鯨華打出強烈氣勢，林書荷與甘可慧的攻勢讓球隊開局取得3分領先，中纖喊出暫停調整。暫停回來，中纖 Zsanett 率隊緊追不捨，此時鯨華 Bia 與甘可慧連續攻擊得手幫助球隊取得7分領先。此時鯨華失誤送分，中纖再次縮小差距，鯨華喊出暫停止血。暫停回來，鯨華廖苡任與 Bia 跳出穩定軍心，幫助球隊扳平戰局。

第三局鯨華 Bia 與中纖 Zsanett 互別苗頭，開局你來我往的攻勢讓觀眾看的驚呼連連，前半段雙方戰成平手，戰況陷入膠著。此時中纖發揮頑強的防守以及陳亭汝小吊球的節奏變換，取得兩分領先。但鯨華 Bia 與陳莉鈞的攻擊再次將比數扳平，隨後中纖 Zsanett 與劉美菁的攻擊讓鯨華防不勝防，瞬間取得4分領先，中纖靠著這股氣勢宣告聽牌。

進入關鍵第四局，雙方依舊你來我往，中纖 Sara 在四號位的攻擊得手幫助球隊在前半段取得領先，但鯨華蔡沁瑤扮演奇兵，在三號位攻擊幫助球隊追平比數，雙方進入拉鋸。兩隊一路鏖戰到 15比15 平手，中纖靠著 Zsanett 與臺華的攻擊出界，取得兩分領先，鯨華請求暫停。暫停回來，中纖邱雅慧與 Zsanett 接連攔網得分鎖定勝局。