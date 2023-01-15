「可愛教主」楊丞琳以女團4 in Love出道，後團體解散，她轉攻戲劇圈，憑藉偶像劇《惡魔在身邊》一炮而紅，同年發行首張專輯《曖昧》，影歌雙棲人氣大幅提升，主演影視劇《海派甜心》、《醉後決定愛上你》、《紅衣小女孩2》、《荼蘼》都獲得佳績，這幾年她重心移到大陸，好人緣的她也交到許多朋友，近期她曬出合照，表示去年與南韓女神Jessica（鄭秀妍）成為朋友，兩人的友情掀起網友熱議。

楊丞琳今（15）日在社群平台曬出與南韓女星Jessica的合照，Jessica舉起手機自拍，她們在北京見面，不約而同穿著保暖的衣物，照片中兩人皮膚白皙透亮，靠在一起表現得十分親密，楊丞琳解釋Jessica是去年認識的新朋友，「我們時常保持聯繫，也會騰出時間約會，而且不是單向的那種。這是我最珍惜的交友方式，因此我也會珍惜這份友誼～」最後直接告白：「Luv Jessica（愛妳鄭秀妍）」。面對粉絲好奇詢問，楊丞琳在微博解答，昨（14）日Jessica去到楊丞琳北京的家中，兩人開心留下合影，粉絲祝福：「友誼長存」，楊丞琳親切回應：「會的」。

Jessica在2022年參加大陸選秀節目《乘風破浪》，以高人氣奪下第二名的好成績，同時認識了一票女星，中文也越說越好，受到不少網友喜愛，不少節目拋出合作機會，她在音樂主播培訓節目《聲聲如夏花》中與楊丞琳擔任主播經理人，因工作認識又有共同好友蔡卓妍、王心凌，因此迅速變熟，楊丞琳曾在社群媒體透露：「我和Jessica因節目成為了好朋友，私下我們會時常小聚，也會經常連絡喔」。