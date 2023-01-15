三地開發位於高雄車站特區的住宅大樓「艾美國際城」近日動土。（柯宗緯翻攝）

三地集團今年5案齊發，而旗下三地開發位於高雄車站特區的住宅大樓「艾美國際城」近日動土，總銷140億元的大樓建案，每坪售價35萬元到44萬元，全案基地面積約2139坪，未來將興建地上31樓、地下6樓集合式住宅，戶數共計643戶，每戶坪數31～66坪，預估2031年完工。

三地集團執行長暨三地開發董事長鍾育霖指出，該案特別引進日系書店TSUTAYA BOOKSTORE公設選冊，將專為住戶特質量身客製選書，用藝文書香奠定國際生活品味；在建材設備部分，貫徹國際建築理念，選擇來自日本的Panasonic廚具、衛浴等日系血統松下宅，給家人世界級品質。

鍾育霖提到，在產品設計上，同樣以國際標準拉高尺度，在壯闊2139坪方正基地上，坐享三面臨路氣勢，橫空豎起3棟31層建築；以五星級公設標準規劃有空中花園、星空泳池、中庭花園、宴會廳、健身房、瑜珈室等超過20項精彩公設，鑄造城市中的千坪秘境會所，回家即刻享受尊榮禮遇。

此外，三地開發持續看好南部房市前景，今年預計將再推出五個新案，分別是台南推武聖段的住宅大樓、以及平實營區的地上權大樓案。另外，高雄文山特區、三民區、林園區等皆將推出住宅大樓。而因應三地集團版圖不斷擴大，團隊規模加大，今年也會陸續動工民族中正路口和高雄車站大港段兩棟三地總部大樓。