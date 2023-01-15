民進黨黨主席今補選投票，因候選人只有副總統賴清德、篤定當選，新北市具選舉資格約3萬名黨員，今只有6442人出來投票，統計後有效票6426票，賴清德得票率99.75％，全區投票率20.43％，略高於2019年第十六屆黨主席補選投票率16.16％。

民進黨新北市黨部公布黨主席補選，各區投票率：第一選區（淡水、三芝、石門、八里）32.26％、第二選區（五股、泰山、林口）24.92％、第三選區（新莊）24.97％、第四選區（三重、蘆洲）14.47％、第五選區（板橋）18.30％、

第六選區（中和）31.70％、第七選區（永和）28.32％、第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）16.29％、第九選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）11.38％、第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）31.78％、第十一選區（汐止、金山、萬里）24.50％。