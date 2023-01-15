郡都建設集團與甲山林集團雙強聯手推案，近日舉辦「橋頭區後壁田段30地號動土大典」，瞄準科技菁英族群，及首購、換屋家庭，預計今年第3季正式公開銷售。（柯宗緯翻攝）

郡都建設集團與甲山林集團雙強聯手推案！郡都看好橋頭新市鎮發展與橋頭科學園區前景，前年以總價16億1228萬9999元，標下橋頭區約2812坪土地，近日舉辦「橋頭區後壁田段30地號動土大典」，瞄準科技菁英族群，及首購、換屋家庭，預計今年第3季正式公開銷售。

橋頭房市需求近年增加，主要受惠於半導體S廊帶佈局，多家半導體、電動車等產業大廠搶進，預計於2025年12月開發完成，估可創造年產值1800億元，增加1.1萬個就業機會。

建商指出，隨著重大公共建設到位、科技產業進駐、路竹及楠梓科園陸續帶來人口紅利，每坪房價3字頭基期仍低，預見未來、搶先布局，仍有機會享受未來房價增值。

這次郡都建設集團與甲山林集團的合建案，坐落高雄新市鎮正核心、台1線成功南路與橋新五路口，寬達60米的成功南路為往來岡山、楠梓主幹道，地段極佳，目前幾無推案。

該基地至橋頭科學園區車行約7分鐘、距離捷運紅線青埔站僅約400米，搭乘3站可到佔地上萬坪的岡山樂購廣場、秀泰影城；也緊鄰近全市最大、100公頃高雄都會公園；步行600米內可至麥當勞、全聯、興糖國小；捷運、科園、公園、校園一次到位。

該案總銷約70億，2812坪大基地開發，擁有稀缺的四面臨路、黃金角地，128米大面寬；將興建地上15層、地下4層，共504戶住宅、18戶店面；住宅為28坪至45坪、2到4房產品。

社區留設近2000坪空間，打造日系水景庭園；規劃七大飯店級休閒設施、30米迎賓車道，是豪宅才有的排場，客層則鎖定高科技族群，及首購、換屋家庭。預計最快2月底取得建照，Q3正式公開銷售，屆時將成為備受矚目的市場指標大案。