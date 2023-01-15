民進黨主席補選15日登場，由於只有副總統賴清德登記參選，加上澎湖海域天候不佳，這次黨主席改選具有投票權有1227人，望安、七美的黨員約有32人，僅有4人前來縣黨部投票。至下午投票時間結束，總投票人數有140人，投票率約11.4％。

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，雖然賴清德是同額競選，但投票率也不能太低，這次全台唯一「由藍翻綠」的澎湖縣，黨員人數大約有1389人，黨主席改選有投票權共1227人，但因澎湖地理環境特殊，許多黨員住在離島或台灣本島，以望安、七美為例，黨員數32人，受到交通船停開的影響，僅有4人前來縣黨部投票。

澎湖縣黨部統計，至下午投票時間結束，總投票人數只有140人，投票率約11.4％。顏家康說明，上午8：00陸陸續續就有黨員前來投票，縣長陳光復、馬公市長黃健忠、縣議員呂黃春金、蔡清續、馬公市民代表吳武宗，前前後後大約在9：30完成投票。

陳光復表示，非常開心來參加投票，他稱讚賴清德是一位親民而豪爽，更是為了台灣的未來打拚的政治工作者，民進黨最近的選舉都不太順利，但是他相信賴清德在當選黨主席之後，會為了台灣的未來、前途打拚，賴清德一定會不忘初衷「顧鄉土、拚未來」。