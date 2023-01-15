警方獲報到場制止，後續依傷害罪嫌將林男函送桃園地檢署偵辦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區一間冷氣空調店家，長期配合收垃圾的劉姓老翁昨帶著32歲林姓男助手上門回收廢棄物，林男與37歲吳姓女店員因垃圾清運問題爆發口角，狂飆三字經辱罵吳女後，朝吳的後腦用力揮拳，造成後腦紅腫。警方獲報到場制止，後續依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

平鎮中豐路上一間空調店家指出，平時長期配合來店裡回收廢棄物的劉翁，昨下午第一次帶林男來幫忙，豈料林男一下車就痛罵吳女，稱「垃圾亂丟沒分類」，口氣火爆愈罵愈大聲，還動手對吳女施暴，該店嚴正譴責暴力行為，監視器已錄下全部過程，受害人將對施暴者提告。

平鎮警分局表示，14日下午約2時49分，該店家與劉翁約好要來店裡清運裝潢廢棄物，劉男帶林男前來幫忙，過程中林男不停責備吳女，為何垃圾未自行分類，狂飆難聽三字經辱罵吳女，2人因而發生口角，還氣得揮拳毆打吳女的後腦勺，導致她後腦受傷紅腫。

吳女第一時間嚇得躲進店裡，劉翁上前制止林男，豈料吳女再次走出門時，林男又欲追打，所幸樓上鄰居協助控制場面，才未造成二次傷害。警方獲報後趕到現場制止，訊後將林男依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。