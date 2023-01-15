日前1名女子和朋友在客運站碰到1名陌生男子，對方聲稱行李落在火車上，身上沒錢沒手機，問要怎麼「走回」屏東，女子和朋友們好心，不僅幫他買1張火車票，還借了700元讓他搭車回家，未料這時突然出現另1名女子大喊「他是騙子」，這名男子落荒而逃，鐵路警察接獲報案，表示已掌握嫌犯，將積極查緝人到案說明。

有女網友在《Dcard》上分享，5日晚間約9點多， 與朋友在客運站碰到1名陌生男子，對方聲稱自己行李落在火車上，剛到警局作筆錄，身上沒錢沒手機，詢問該怎麼用「走的」回屏東。女網友一行人聽到這些話，好心到火車站協助他買張回屏東車票，就怕太晚沒公車能回家，甚至還將身上共700元現金全借了他，就在留下電話號碼時，一旁有女路人大喊：「他是騙子，之前也被他騙了，不要相信他！」，使用的藉口也都相同。

未料這名男子最後竟然溜了，身影消失在眾人眼中，女網友只好報警，無奈自己好心卻遭騙，不少人也留言：「我也被騙過，真的不要自己處理，找警察就對了」、「就是有那麼多利用大家的善良，來騙錢的人，難怪這個世界越來越冷漠」

對此，鐵路警察局高雄分局高雄分駐所郭台和說，於5日晚間9點50分接獲報案，被害者稱在台鐵高雄車站地下1樓東側剪票口遭陌生男子話術詐騙車資，依規定受理詐欺案。經調閱監視器及詢問被害人比對該男特徵，已掌握嫌疑人，將積極查緝到案說明。