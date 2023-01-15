台中市議員張芬郁指出，驚爆大里區大元公園矗立雞年花燈，因經年未維護得當，外觀破損、電線外露成安全殺手。（張芬郁提供／馮惠宜台中傳真）

蝦毀，雞年花燈矗立公園6年因未維修成安全殺手？台中市議員張芬郁驚爆大里區大元公園矗立雞年花燈，因經年未維護得當，外觀破損、電線外露成安全殺手，籲市府要維護更新散置各地歷年花燈；對此，市府回應該雞造型花燈是2022年台中燈會展示後移置公園美化，既有安全疑慮，將儘速安排移除。

張芬郁15日前往大元公園勘查現場的雞年花燈，她表示，接獲民眾反應，雞年花燈外觀破損露出電線和鐵架，擔心小朋友動手把玩造成危險，希望協助改善。

張芬郁指出，四座大小不一的雞年花燈，位在大元公園入口處外型可愛，但每座花燈的外觀色澤老舊且有破損，翅膀破了、屁股爛了、基座也壞了，還有鋼筋外露情形，年假將到，市府應利用年假前的時間，趕緊修繕。

張芬郁也表示，每年元宵燈節後的花燈，部份被「邀請」到公園當裝置擺設，修繕維護成為另一門功課，她要求權責單要著手管理，避免兔年要來了，雞年花燈卡位不打緊，破損外觀還有危險疑慮則無法讓人接受。

現場居民則表示，兔年來了，雞年也該退位了，元宵後若有兔年花燈，應該一併更新，讓公園呈現兔年新氣象。

對此，台中市政府澄清，大里區大元公園內雞造型花燈案，是2022年台中燈會展示十二生肖造型花燈之一，燈會結束後大元里長林瑞興向觀光旅遊局爭取放置公園內美化擺設，但經過一年風吹日曬雨淋，導致花燈外觀些許破損，造成安全疑慮，公所將協調里長儘速安排移除作業。