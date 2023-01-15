南投林區管理處15日舉辦森林護管員（巡山員）甄試，預定錄取2名，吸引31位有志成為巡山員的民眾報考，錄取率為6％，競爭激烈，其中包括擁有台大博士學歷的應試者，顯現民眾對山林工作的喜愛與熱情。

森林護管員甄試術科測驗，考生要完成騎125c.c循環檔機車換至3檔，且要負重20公斤背包於時限內（男生於12分內、女生於13分30秒內）跑完1500公尺，術科測驗均通過後，才能進入第2階段的學科筆試及口試測驗；負重跑走部分，有25位考生在時間內完成，其中，許多女性考生也展現強大的肌耐力，巾幗不讓鬚眉。

南投林管處指出，今年森林護管員甄試，經審查符合報考資格者31人，男性24人、女性7人，其中具原住民身分10人；學歷博士1人，碩士3人、學士12人、專科及高中職14人，其餘為國中（含）以下；年紀最輕21歲、最年長56歲，平均年齡35.6歲。

擁有台大博士學歷的考生表示，因為非常喜歡登山，且認為森林護管員是森林保護的重要角色，可以利國利民因此是他心目中理想的工作，雖然辛苦且充滿挑戰，但錄取後每月自3萬1130元起薪，未來也可依考核結果晉升至4萬6695元，仍然非常吸引人。

南投林管處長李政賢表示，此次甄試錄取人員2名，將於1月31日報到，為使巡山生力軍快速融入並熟悉林野工作環境，報到後將進行1個月的專業與實務訓練，確保未來派駐高山執行森林保護工作時，具備良好的團隊合作意識，危機判斷與風險評估能力，管理處未來仍會視缺額不定期辦理森林護管員甄試。