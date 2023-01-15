前桃園市議員王浩宇昨在臉書指控台北市議員王世堅的父親在白色恐怖時出賣同學，影射是「抓耙子」。今天是民進黨主席補選投票日，王世堅投票後受訪時嚴肅表示，今天是民進黨最應該團結的一天，希望新春喜氣，能夠洗滌潑糞者的心靈，父親不是這種潑糞者可以去侮辱的。

王浩宇指出，返校故事的原形，其實是王世堅的爸爸，王世堅的父親王明德就讀台灣大學期間，參與「讀書會」，為了追女生將「禁書」送給女孩，想在她面前建立英雄形象，結果女孩不領情隨意亂丟被查獲，王被捕後咬出所有同學、謝雪紅等人。同學多遭判處死刑最後只有咬出同學的王明德為黨國立大功，僅輕判感化教育。「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達。」

對此，王世堅今天下午受訪表示，今天是民進黨最應該團結的一天。他沉默後直搖頭表示，很遺憾，結果還是有人要出來潑糞，希望新春喜氣，能夠洗滌潑糞者的心靈，要吵架改天再吵，要王浩宇先去看清楚電影再說。

王世堅指出，父親不是這種潑糞者可以去侮辱的，現在倖存者很多人還在世，跟他父親在世的時候都是很好朋友，「我就不願意提這段，我父親的人格及犧牲，不是潑糞者可以去胡說八道的。」

王世堅重申，這是民進黨最應該團結的時候，要吵架改天再吵，「我不屑已經被唾棄、被罷免的人，我連名字都不想提他」他也酸，他再來要追究「水肥車」，要吵也是跟水肥車吵，怎麼會跟這種小咖呢？這種有計畫性的在摧毀黨內不同的聲音，但民進黨多數黨員看得很清楚。

王世堅說，今天是民進黨最該團結的一天，希望馬上過年，新年喜氣洋洋，看能不能感化、洗滌這些潑糞者汙穢的心靈。

至於立委高嘉瑜替王世堅聲援，王世堅回稱非常謝謝她，高嘉瑜很有正義感，「她自顧不暇的時候還願意聲援我，我很感謝她」，到底誰才是對民進黨、對台灣價值真的有貢獻，民進黨忠實黨員與社會大眾應該看得很清楚。