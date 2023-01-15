時代力量市議員林彥甫在臉書指出，南寮運動公園2018年改造完仍有碎石。（林彥甫提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市南寮運動公園過去曾是未經規畫的浮覆地，在前新竹市長林智堅任內啟動改建工程，打造成足球場及親子運動公園場地。但市議員林彥甫近日在臉書指出，前市府花費1億元改造南寮運動公園後，仍有坑洞、碎石，甚至還有紅火蟻窩，讓專業教練看了也不敢用。

對此，新竹市政府表示，目前足球場紅火蟻已經撲滅，已無紅火蟻蹤跡，也會定期派員觀察，一旦再出現紅火蟻，除會豎立黃色紅火蟻蟻丘警示旗幟，也會調查來源是否為公園整建使用的土方。

此外，針對足球場小碎石部分，市府指出，近日也已經派員勘查，既然編列預算設置足球場，就要讓場地恢復既有功用，接下來也會盤點相關預算，評估如何改善球場，透過逐步規畫解決紅火蟻、碎石等相關問題。

林彥甫指出，南寮運動公園於2018年11月啟用，當時市府宣稱公園內有首座標準足球場與多項運動休閒設施，能滿足全齡市民需求，是多元完整的運動園區，但隔年6月，找來專業足球教練場勘，卻發現足球場地凹凸不平、坑洞多，甚至遍布0.5至1公分的碎石，草地品質不適合比賽，甚至多處可見紅火蟻窩。

林彥甫也說，把原本荒廢的土地活化再利用值得肯定，但足球場大大小小問題，導致啟用後從未辦理正規賽事。林也強調，有南寮足球場的前車之鑑，呼籲高虹安市府未來規畫重大公共工程時，必須建立品質把關機制，避免類似問題再發生。