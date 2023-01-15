副總統賴清德參選民進黨主席，巡迴全台開座談會傾聽基層黨員聲音，但12日發生綠委高嘉瑜遭「炎上」風波，不少人批評民進黨已成一言堂。臉書粉專「尚書大人真機靈」質疑，為何綠營基層黨員就是不嗆總統蔡英文？網友也各抒己見，還有人酸「有個防火牆蘇貞昌的好處就在這」。

尚書大人真機靈發文指出，最近民進黨由賴清德帶領，開始舉辦一些檢討會，主要說是傾聽民進黨基層黨員心聲。然後呢，時不時就聽到有黨員嗆聲，甚至連賴清德自己都常常掃到颱風尾，遇到黨員將不滿的情緒發洩在他身上。

「但我就不懂了，為什麼好像每次都沒蔡英文的事一樣？」他質疑，民進黨走到今天這步田地，難道不是蔡英文搞出來的嗎？為什麼那些基層黨員嗆賴清德、嗆高嘉瑜、嗆王世堅，就是不會嗆蔡英文？就像整個台灣一樣，被蔡英文搞到滿目瘡痍、苦不堪言，結果那些支持者嗆中國、嗆在野黨、嗆天嗆地，就是不會嗆蔡英文？沒事喊喊抗中保台，七百多天只面對一次媒體提問，講話靠讀稿機，執政靠網軍側翼，出包與善後都跟她沒有一點點關係，「世界上哪個國家元首像她這麼爽的你告訴我？」

網友表示：「那些都是看三民自長大的，怎麼會知道事實，只知道民進黨輸得很可憐，民進黨很乖，都是阿共的錯」、「因為她利益分配的好好的，團結一心向外，就算自己人做錯一樣挺，不會譴責」、「有個防火牆蘇貞昌的好處就在這」、「最簡單基本的，只要看沒人敢檢討『林智堅論文確認遭測撤銷後仍全黨力挺』這個問題。那所有的檢討都是假的」、「表示蔡英文對付人的手段沒有底線，大家才會這麼怕她」。

還有人說「義和團啊，老佛爺也默許+支持義和團的」、「已經轉型成宗教團體了」、「大家都知道，找了也是沒有用滴」、「不站到第一線，維持神秘感，麻煩事都是找底下的人來扛。原來我們選了個虛位元首」、「因為小英還有錢可以控制人心，還有許多人的把柄在她手裡，就算她千錯萬錯，什麼民進黨要轉型正義都是個屁」、「絕對的權力，絕對不負責任」、「因為都英系養的阿」、「還留著的，就是這些人嘍」。