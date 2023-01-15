女星小甜甜（張可昀）因和宋逸民主理的「藝起發光」教會理念不合，爆發一連串的風波，還扯出小甜甜遭老公宋先生家暴事件，雙方各說各話，目前全案已走司法程序。近日宋先生被「阿Ben」白吉勝揭露想進軍演藝圈，知名經紀人孫德榮不看好，女星楊繡惠也用15字洗臉宋先生。

宋先生日前受訪表示小甜甜和公公關係冰冷，數落老婆因沒父沒母的成長背景，導致「把婚姻當兒戲」，還指稱有位逆風挺他的健身業好友被小甜甜施壓。對此，男星「阿Ben」白吉勝氣到大罵並揭露宋先生一直很想當藝人，孫德榮也跳出來笑稱：「當藝人真的沒有這麼容易」，列出當明星的必要條件為「講話要清楚，要有邏輯、會表達！」

消息傳出後，楊繡惠在新聞連結下方留言砲轟：「叫宋先生再噁心一點，他有什麼才華？」還附上嘔吐的表情符號，隔空跟小甜甜丈夫槓上。截稿之前，已有600多名網友按楊繡惠的留言讚，跟著附和：「非常讚同！繡惠姊！」、「阿惠不要再講實話了」、「欣賞姐的直白，超爽快」。

楊繡惠批評宋先生噁心。（圖／翻攝臉書）

小甜甜日前親自發文詳述遭宋先生家暴和教友阻止她報警、驗傷的過程，宋先生趕緊發文反駁老婆，引發軒然大波，小甜甜則透過律師表示，一切交由司法處理，不再做出任何回應，而宋先生持續受訪為自己和教會說話，夫妻不同調。

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