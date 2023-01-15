龜山警實習生如親孫，助失智阿嬤返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警實習生如親孫，助失智阿嬤返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山警實習生如親孫，助失智阿嬤返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

85歲葉姓老婦昨於龜山區某店家外枯坐許久、神情茫然，員警帶領實習生巡邏見狀，主動上前關心，但老婦身上無任何證件且答非所問，經員警循循善誘與實習生以親切方言持續溝通下，終於確定老婦身分，順利將其送回家中，家人總算放下心中大石，並向警方表示深切的感謝。

龜山派出所警員粘凊紋、警員曹惟智及警大實習生張盛航昨午巡邏時，發現葉姓老婦（85歲）在萬壽路二段前店家外的座椅獨自枯坐多時，身旁放著助行器，神色看起來相當茫然無措，疑似迷失老人，主動上前關心詢問老婦姓名為何、家住哪裡等，但老婦人對員警的提問皆答非所問，也無攜帶任何身分證件，經員警不斷耐心地溝通，總算在她隨身攜帶的藥袋上得知葉婦的姓名。

員警透過戶役政系統查詢到葉婦的確切住址，實習生更像親孫子般以熟悉的方言安撫葉婦，一路護著她坐上巡邏車並將她載回住家。

家人透露，葉婦平日與兒子及兩孫子同住，患有失智症且脾氣固執，與兒子吵架後便拄著助行器負氣離家，家人發現葉婦不見，相當焦急並立刻通報警方協尋，幸好被路過的巡邏員警與實習生發現並送返家，讓心急如焚的家屬總算鬆了一口氣，也對警方表達無限感激。

龜山派出所所長汪冠宇提醒，春節期間正是闔家團圓的時節，民眾紛紛返鄉陪伴長輩團聚，家中若有易走失的親人，應讓其配戴防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，以利民眾或警方聯繫，避免意外情事發生，望民眾都能闔家平安過好年。