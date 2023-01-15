南投縣政府衛生局結合台中榮總醫療團隊，赴全台最大原鄉部落信義鄉羅娜村，辦理骨、婦、內、兒、牙、眼、耳鼻喉共7科義診及健康篩檢，還結合5G網路導入醫學中心資源，提供原鄉民眾即時診療。

台中榮總院長陳適安帶領的醫療團隊，與縣府衛生局長陳南松及保健科團隊，將羅娜教會廣場，改造成一貫作業的門診大廳，從報到檢傷分科及各科診間、藥局和B、C肝篩檢站應有盡有；出身信義鄉的原民局長史強、信義鄉長全志堅、羅娜村長伍福明、望美村長田美玉都到場協助。

洪瑞智感謝陳適安院長親自帶領各專科醫護菁英團隊，及中興大學後醫系學生一行60餘人，將醫學中心主任級醫事人員及儀器帶到羅娜部落，讓偏鄉民眾就近巷享受醫學中心服務，且全程免費提供義診醫療。

洪瑞智說，衛生局推動無醫村巡迴辦理整合式健康篩，去年辦了295場健康及癌症篩檢，篩檢人數達2萬4755人，篩檢出疑似三高個案3765人次，及疑似癌症201人，C型肝炎異常52人，並協助異常個案由後續追蹤或轉介就醫，成效卓著，今年衛生局也將持續服務鄉親，全年規劃辦理48場次社區整合性健康篩檢及數百場癌症篩檢，請鄉親收到通知就近前往篩檢。

南投縣幅員廣大，醫療資源分布不均，偏遠及醫療較貧瘠的鄉鎮民眾，常因交通不便未能早期篩檢，導致無法把握就醫黃金時間；因此，衛生局協調醫療人力及醫療儀器，在無醫村辦理整合式健康篩檢，減少民眾就醫時往返的辛勞。