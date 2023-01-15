世界羽聯BWF超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，15日進行最後的決賽日，丹麥籍世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）於男單決賽21比6、21比15擊退日本奈良岡功大，於2023年首站賽事漂亮奪冠，也將個人在決賽的連勝場次推進到13場。

去年賽季安賽龍勇奪7站賽事冠軍，更加鞏固自己的世界球王地位，今年賽季第1站比賽就延續上季好狀態，在馬來西亞公開賽除了第一輪對同胞傑姆克（Rasmus Gemke），其他賽事都是直落二一局未失獲勝，決賽面對奈良岡功大，40分鐘就收下冠軍。

女單決賽，4強賽擊敗台灣一姐的日本世界球后山口茜，以12比21、21比19、21比11逆轉勝韓國安洗瑩，山口茜拿下交手4連勝。

至於雙打賽事，中國大陸拿下2冠1亞，混雙「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊21比19、21比11重挫日本組合渡邊勇大／東野有紗，「雅思組合」締造4連霸；女雙大陸頭號種子陳清晨／賈一凡21比16、21比10擊敗韓國組合白荷娜／李幽琳；壓軸的男雙對決打滿3局，印尼籍第3種子亞迪安托（Muhammad Rian Ardaanto）／亞飛安（Fajar Alfian）以21比18、18比21、21比13力克大陸組合梁偉鏗／王昶。