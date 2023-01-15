民進黨主席補選今投票，彰化共有4個投開票所，最終4點投票截止後，賴清德獲得1957票，投票率來到25.86％，與其他鄰近的鄉鎮市來比，算是高出不少，黨部主委楊富鈞表示，這顯示彰化鄉親對賴主席的肯定與期待，希望未來民進黨在賴主席的帶領下，共同面對並解決問題。

民進黨主席補選今上午8點開始投票，彰化共有4個投開票所，包括彰化市、鹿港鎮、員林市與溪湖鎮，目前彰化市民進黨有投票權的黨員數共7567人，這次補選賴清德共獲得1957票，投票率來到25.86％。

而相比台中投票率13％、北市14.59％、就連高雄都只有10％左右，反觀彰化投票率高達25.86％，楊富鈞表示，賴主席願意在民進黨最低迷的情況下，進行全台巡迴傾聽，到彰化也讓黨員暢所欲言，讓黨員看到希望，對賴主席有很深的期待與信心。

楊富鈞說，民進黨就是一個大鳴大放的政黨，關起門來沒有什麼事情不能解決，民進黨向來都能夠快速整隊，儘管這次成績不理想，但相信在賴主席的帶領下，能夠很快恢復腳步，迎接2024年的選戰。

楊富鈞強調，黨員對於賴主席有很大的期待，攤開過去賴主席在擔任市長、副總統等職位，深受民眾喜愛，這次相信在賴主席的帶領下，能夠帶領民進黨面對問題，並解決問題。