升學專家藍天予（右）、劉駿豪（左）預估今年申請入學落點。（林志成攝）

今年大學學測今天結束，由於數學A及數學B難易度產生改變，專家分析，通過台大醫學系申請入學一階篩選門檻要4科60級分，進台大理工學系則要55級分以上。不過他們也建議，因為大學招生缺額非多，考生若要願意堅持考7月分科測驗參加分發入學，必會有更好的結果。

升學專家藍天予表示，這次學測數學A變簡單、數學B變難，考生在參加申請入學一階篩選時，如果校系有採計數學A成績，那通過一階篩選門檻要比去年加2級分；如果校系有採計數學B成績，那要比去年降1級分。

藍天予說，按照這個原則，去年台大醫學系通過一階篩選是4科58級分，今年應會躍升到60級分；陽明交大醫學系（醫生組）今年也要60級分；其他大學自費醫牙學系，則預計要58級分才會通過一階篩選。

藍天予表示，今年有不少頂大理工學系不採計國文科成績，因此考生應該注意到這些變化，採計英文、數A及自然等3科的學系中，預估要過台大電機系、清大電資學士班一階篩選的級分分別為45級分、44級分。

藍天予進一步指出台大政治系政治理論組、國際關係組及公共行政組等3組，去年均只採計數A成績，今年則調整策略，數A及數B只要達均標，均可以來參加申請入學。此外，去年國、英、數A等3科到38級分就可通過台大園藝系一階篩選，跌破外界眼鏡，但今年該系的採計方式改變了，分數應該會回升。

藍天予預估，今年要通過台大理工學系一階篩選，國、英、數A及自等4科要55級分以上；要進清大、交大、成大，則是4科要51至54級分；要進中央、中山、中興及中整等「中」字輩大學，則要4科50級分以上。