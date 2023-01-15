台南一名劉姓男子去年透過手機遊戲結識國小女童A，竟向女童說「拍1張裸照就給20元」，甚至相約女童見面大玩矇眼性愛，直到女童母親察覺後崩潰報警擒狼，全案才曝光。台南地院審結，依妨害性自主等罪，處有期徒刑3年2月及3年4月，沒收扣案手機。可上訴。

判決書指出，劉姓男子2022年8月19日間透過網路遊戲「第五人格」，結識就讀國小的A女，但劉男明知A女的確切年紀，以1張照片支付20元為誘因，誘使女童拍下裸露胸部及下體的照片。

同月間，劉男把A女約到住處，要求A女脫去衣物後，以黑色布條矇住A女的眼睛，在經過A女同意後，與其發生1次性行為，過程中還持手機拍下7張性交畫面，直到A女母親查閱A女的手機對話紀錄，才得知女兒被劉男侵犯，憤而報警逮劉男。

台南地院審理時，法官發現劉男在去年7月間才以相同手法誘使另名女童拍下裸照，因該案遭逮後獲得交保，卻仍於8月間再度犯下本案，顯見不知悔改，也不知道該如何控制個人性慾望等一切情狀。依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年2月；又犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年4月，沒收扣案的手機，可上訴。