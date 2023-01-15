該賭場因出入情形複雜，引起警方關注。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方查獲籌碼231萬元、抽頭金35萬元、天九牌、點鈔機、監視器及K他命9公克、K盤等物。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪警分局執行清源專案2.0，加強清查不法據點，發現轄內中華路某鐵皮屋疑是幫派活動據點，經多日蒐證，今與督察室及保安警察大隊合力攻堅，查獲賭客35人、1名負責人與2名工作人員，訊後將負責人與工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客則依社維法裁罰。

大溪警分局表示，中華路某鐵皮屋經常出入成員複雜，疑為幫派活動據點，經多日蒐證及查訪，向桃園地檢署及法院聲請搜索票准予核發搜索，今日凌晨2時許見時機成熟，與督察室、保安警察大隊組合警力，一舉攻堅查獲由程姓負責人經營的職業賭場。

警方於現場查獲賭客35人，兌換賭金籌碼231萬元、抽頭金35萬元、天九牌、點鈔機、監視器及K他命9公克、K盤等物。另程姓負責人、鄭姓會計及江姓把風人員等3人，訊問後依刑法第268條意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博罪嫌，移送桃檢偵辦，另針對涉案人員逐一清查其幫派背景。35名賭客後續將依社維法裁罰。

警方說明，清源專案2.0針對轄內易為幫派集團選做為製毒工廠、職業賭場、詐欺機房、網路賭博、汽機車解體工廠等從事不法的據點加強清查與盤檢，並對可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加強清查掃蕩。