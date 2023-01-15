許多家長都會幫忙孩子準備晚餐，不過最好注意衛生安全。一位網友表示，每次早上吃稀飯時，阿嬤都會幫他準備煎蛋、醃黃瓜，沒想到吃了很久才發現，配菜竟然都是姐姐敷臉後的廢棄物，讓他直呼「真的很噁心」，許多人看了之後則紛紛笑說，是「姐姐的味道」。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，姐姐常常把蛋白、小黃瓜敷臉後放在廚房，結果就被阿嬤拿去煎蛋、醃黃瓜，再給他當早餐稀飯時的配菜；一直以來原PO都不知情，直到最近終於發現真相，直呼「吃了那麼久才發現，真的很噁心」。

對此，許多人紛紛回應，「姐姐的味道」、「有沒有吃出鮮味」、「蛋白敷完都乾了吧？」、「真是蛋營養」、「不知道放多久的蛋液你還活著挺厲害的…」、「這種我信，我還曾經看過丟垃圾桶被撿回來出現在餐桌上的」。

另外也有人懷疑，食材可能不只用於敷臉美容這麼簡單，「確定小黃瓜只有敷臉嗎？」、「要慶幸 小黃瓜是有切片過的，阿嬤看到才拿去煮，要是完整沒切過的…」、「如果小黃瓜當過姐夫就…」、「搞不好那是你姐夫，表面滑滑的並不是蛋白」。