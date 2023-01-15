隨著韓國武器持續在歐洲熱賣，韓國總統對外出訪時，也增加了推銷武器的任務。韓國總統尹錫悅正在訪問阿拉伯聯合大公國，此機會向阿聯推銷韓國武器，在價格上韓國武器較為便宜，在性能上，德國武器取得不少歐洲原廠的授權許可。

美聯社報導，伊朗與泛阿拉伯聯盟的緊張關係長達10年，除歷史因素以外，也與葉門內戰有關，伊朗在過去幾年曾以飛彈攻擊阿聯的煉油廠與油輪，甚至波及到韓國，德黑蘭曾在2021年扣押了一艘韓國籍油輪。

這使得韓國開始思考與阿聯建立一些戰略夥伴關係，確保他們的油料供應不出現問題。

韓國製的KM-SAM防空飛彈，具有40公里範圍的防空攔截能力。(圖/Youtube)

尹錫悅在星期日抵達阿布扎比的國家宫殿（Qasr Al Watan），阿聯元首阿勒納哈揚 (Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan)親自迎接，並有身著傳統服飾的阿聯儀仗隊向尹錫悅夫婦致意，這場禮節可謂相當隆重。

韓國的原油來源不到10%來自阿聯，但是首爾認為這個有著7名酋長的國家，是中東地區的關鍵角色，特別是工業經貿的潛力，韓國與阿聯達成了一系列遠遠超出石油價值的交易，包括價值數十億美元的汽車、材料和其他工業合作，比如阿聯的巴卡拉核電廠，就是韓國的APR-1400壓水式反應組。

一位不願透露姓名的總統府官員的話說，韓國也正在與阿聯進進行一項武器交易。其實在2022年，阿聯就已購買韓國的KM-SAM「天弓」防空飛彈，這是一種先進的防空系統，可攔截高度低於40公里的彈道飛彈。這對阿聯來說頗為重要，因為葉門胡塞武裝組織曾經對阿聯發動遠程無人機襲擊，造成煉油廠的受損。

韓國最受歡迎的武器是陸地裝備，包括K2黑豹坦克、K9自走砲、K10砲彈裝填車，其他還包括T-50/FA-50金鷹噴射戰機/教練機，輕型巡邏艦與防空飛彈也都有外銷的成績。