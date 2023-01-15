民進黨主席投票日，南投縣黨員4718人，投票率2成6，副總統賴清德同額競選，獲得1235票；南投縣立委補選參選人蔡培慧投票力挺，並前往南投市、竹山鎮等投票所向黨員致意，也慰勞假日加班的黨部員工。

蔡培慧表示，南投縣民進黨員較去年增加56位，總共4718人，顯示民眾對民主進步黨仍然充滿期待。

3月4日南投縣第二選區立委補選，將是賴清德當選主席後的第一役；蔡培慧在這段期間，積極拜會黨員尋求全力支持，也在農曆年前把握發放春聯好時機，與鄉親面對面互動，感受到民眾對她不畏挑戰、堅持為南投的進步投入選舉，表達不捨及支持。

蔡培慧說，她不怕辛苦，面對補選，勝選是唯一目標，她希望到立法院為南投鄉親服務、向中央爭取更多資源投入南投；賴清德主席及民進黨，都會全力支持「慧做事、顧南投」的蔡培慧。

另外，因為在正副議長選舉時，投票給自己而被開除黨籍的縣議員廖梓佑，她的女兒洪子綾表示，政黨新領袖出現，該是時候可以講真話了，她的母親廖梓佑票投自己，不該和其他有利益關係的跑票行為相提並論。

洪子綾表示，廖梓佑是南投縣最資深的民進黨黨公職，不但沒被尊重、沒被邀開會，從日本回國就直接被通知黨團決議，甚至縣黨部主委直接發一紙公文就要求投票給他，沒有倫理、沒有尊重、沒有溝通；而且，大家就知道民進黨在南投縣與國民黨實力懸殊，因此廖梓佑這票根本就無關勝負，因為她不想違背自己的信念，卻被開除黨籍。