對於行政院長蘇貞昌今（15）日受訪時稱，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」被外界解讀為自比明末袁崇煥， 對此，國民黨立委賴士葆直言，歡迎繼續留任！

民進黨黨主席補選今（15）日登場，行政院長蘇貞昌一早前往新莊區中港國小投票，關於全民領6000元等政策挨批大撒幣保官位，蘇貞昌回應，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵、那樣也罵，扭曲、抹黑、重傷、分化，袁崇煥不死，清兵怎麼入關？如果不事先預作準備，怎麼可能開春以後，就給全民領6000塊的祝福。

蘇貞昌說，有關行政院內閣怎麼調整，蔡總統已經一再對外說，等到立法院會期結束後，會跟大家報告，到時候我會和總統討論，然後把結果跟大家報告。

對此，國民黨立委賴士葆指出，國家施政是永續的，沒有非誰不可，切莫自以為一夫當關，萬夫莫敵，選輸下台就是責任政治 。回顧2018年民進黨大敗，賴清德立刻下台沒有太多像蘇貞昌現在的廢言廢語。

賴士葆直言，蘇貞昌拖泥帶水欲走還留，身影實在難看。「身為在野黨，我們歡迎他繼續留任！」