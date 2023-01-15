藝人小甜甜（張可昀）近期與宋逸民所屬教會鬧出風波，從牧師宋逸民、師母陳維齡，到小組長白家綺及吳東諺等都被小甜甜指控，小甜甜同時指責老公宋晉賢家暴，引起外界軒然大波。過去命理師小孟老師曾預言小甜甜會孤老一生，有網友翻到後直呼：「事實證明一切，只有小孟老師算的對」。

小甜甜去年2月上節目公開談論雙喜臨門的心情，當時身邊好友知道小甜甜結婚而且懷孕後，紛紛送上祝福，不過只有命理師小孟老師除外，讓小甜甜形容「他其實在我人生中，是一個很大的絆腳石，大的比我結石還要大，我覺得他講了很多話也會影響到我」，並透露小孟老師說她「妳就註定一輩子孤老終身，妳不要想太多，不要再去想感情」。

小甜甜表示曾被小孟老師說會孤老終生。（圖／命運好好玩 官方頻道 YouTube）

當時小甜甜信奉基督教，小孟老師卻對她說：「我跟妳講，妳的人生後來就是會去皈依佛門」，還說小甜甜是觀音命，叫她去愛世人，鐵口直斷：「不要去奢望自己的感情，因為不會有的」，並說小甜甜的前世是曾是宮女、蟲等等，因為她很多個前世，但前世沒有一個是對的東西。

對此小孟老師直呼：「有時候你們對我有太多的誤解，因為其實老師有沒有，是要讓妳在瞭解妳的命盤之中，我們要好好謹慎，小心地選人，妳不要是輕易的」，表示小甜甜後來有去拜拜，有得到神佛庇佑，但仍然提醒戀愛時間不到一年還需要觀察，讓小甜甜吐槽：「你看他講話真的很不討喜」，這段影片被網友翻出，紛紛留言：「事實證明一切，只有小孟老師算的對。」

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