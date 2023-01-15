月津港燈節開幕，今年首次打造水上舞台「夜市蜃樓」十分吸睛。（程炳璋攝）

月津港燈節沿月津港有許多絢麗燈區裝置。（程炳璋攝）

躋身台灣十大燈會的月津港燈節15日開幕，4大展區集結50組藝術團隊，在月津港打造75件作品妝點鹽水鎮，首度打造水上舞台「夜市蜃樓」，並請來歌手艾怡良演唱，8日試燈已有民眾搶先拍照，預計展出至2月12日。

月津港燈節連辦12年，沿著月津港打造燈展，分成藝術燈區、巷弄燈區、新創燈區與徵件燈區4大燈區共75件作品，首度在水月橋邊打造「夜市蜃樓」水上舞台。

其中藝術燈區為藝術家設計的燈區，分成「浪漫蝕月」、「超現實藍月」以及「希望能量新月」3區，在地藝術家「禹禹藝術工作室」設計的「無盡光在」作品已竹編大型藝術裝置，十分吸睛。

月津港燈節已是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，去年吸引110萬人次參觀，今年15日開幕，8日布置好已先試燈，每晚5時30分至11時啟燈，吸引搶先爭睹的民眾拍照。

今年以「城裡的月光」為策展主題，開幕日請來金曲歌后艾怡良站上360度的環景水上舞台，演唱有關「月光」歌曲，為燈節揭開序幕。

台南市長黃偉哲表示，月津港燈節已從首年開展18萬遊客，到去年已超過百萬人潮，是建立台南品牌且深獲好評的燈節，附近水域環境也整治的愈好，是許多新銳藝術家嶄露鋒芒的重要平台。

今年配合「城裡的月光」主題設計造型提燈，提供民眾自行組裝，帶一顆月亮回家，亮燈後顯現出的城市剪影，有台南知名古蹟及地標堆疊出的城市意象。