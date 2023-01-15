民進黨主席補選結果今(15)日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選。此次選舉有投票權的選舉人數共有23萬8664人，但投票率僅17.59％，還低於行政院長蘇貞昌2005年同額競選黨主席時的6萬8406票，19.73％投票率。

2022九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文因而辭去民進黨主席一職。賴清德在黨內被視為問鼎2024總統大位的有力人選，他去年12月底展開全台黨員座談，並拋出4大政見，包括：第一，重整旗鼓，協助穩定政局；第二，深刻檢討，贏回人民信任，擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」招牌；第三，廣納人才，引領創新進步；第四，守護台灣，促進民主和平繁榮。

林鶴明晚間6點半說明選舉結果表示，投票過程非常和平順利，感謝今天投票的所有的黨員同志，值此民進黨需要大步前進、推動改革的時刻，謝謝大家挺身而出，用具體的行動支持民進黨。

林鶴明說明，本屆黨主席補選投票總選舉人數為23萬8664人，投票率為17.59％，賴清德得票數為4萬1840票，得票率為99.65％。相關選舉結果將在1月18日中執會通過後公告，並在當天下午舉行新任黨主席的就職交接典禮。

而在2005年1月30日舉行的民進黨主席補選（選舉人數34萬7721人）投票中，同額競選的蘇貞昌獲得6萬8406票，得票率99.71％，投票率則為19.73％。蘇貞昌於同年2月15日就任第11屆黨主席，後因在縣市長選舉中，民進黨未達選前提出的席次過半目標，同年12月8日引咎辭職。