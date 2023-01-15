好萊塢巨星伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)以藍綠色西裝套裝亮相。（GUCCI提供）

此次大秀上整體廓形寬鬆、慵懶。（GUCCI提供）

陽剛的機車運動套裝，運用蓬鬆的材質將原先剛硬的線條修飾得更加柔軟。（GUCCI提供）

以花卉點綴的大衣形塑華麗的外型。（GUCCI提供）

本次大秀捨棄小包，大量的大型包款十分實用。（路透）

大包潮流即將來襲？GUCCI 2023秋冬男裝系列大量運用大包搭配。（路透）

絎縫機車靴首次出現於GUCCI大秀。（路透）

2023秋冬米蘭時裝周由GUCCI大秀開啟序幕，此秀為前任創意總監Alessandro Michele離職後的首秀，因此備受關注，不過這波關注在其品牌代言人EXO成員KAI亮相後成功搶下媒體焦點，其觀秀造型被不少國際媒體盛讚，GUCCI YT直播時留言區亦被狂洗一波，社群也是大量討論。

此次KAI成為秀場上最受歡迎的嘉賓，除各個嘉賓搶著與其合照外，還特別與開雲集團董事長兼首席執行官Francois-Henri Pinault合照，可見KAI的風格影響力備受肯定。此次秀上依舊星光熠熠，如日本明星上杉柊平、人氣影集《Wednesday》演員波西·海恩斯·懷特（Percy Hynes White）、好萊塢巨星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）以及多國時尚博主都被請為座上賓。

翻閱歷史 即興創作

本次大秀由與Alessandro Michele親近的設計團隊接手，以類似過去Louis Vuitton的創作方法，除了翻閱檔案歷史庫，以品牌經典的廓形、包款、圖騰為基礎，同時融入許多Tom Ford時期的元素，再以即興創作方式製作，雖然少了AM文藝復興風格的復古華麗感，卻增加許多可輕鬆融入日常穿搭的品項，重組品牌元素、基因，重新建構紳士的衣櫃。

秀中大量出現西裝、機車夾克、運動裝束等強調男性氣質品項，但廓形方面以寬鬆的輪廓稍稍削弱太過剛硬的氣質，塑造出義式慵懶氛圍。不過，以飛行夾克中點綴花卉刺繡、長褲變形成長裙等單品為例，品牌過去主打的「性別流動」、UNISEX的精神仍舊保留其中。

面料方面，運用許多1970年代起使用的Crystal GG帆布材質，使其鮮豔色彩和漸層粉彩貫穿了整個秀場，另外在配飾、珠寶方面則有管狀彈簧鎖扣、馬銜鍊、十字架等品牌經典元素。

經典包柔軟 靴款多樣

另外，最顯眼的莫過於包包與鞋款，讓人不經開始思考未來是否會起大包的潮流。品牌此次大幅度更改經典Jakie包款、酒神包，將前者的結構變得更加柔軟，採用褪色的粉色鱷魚皮，並裝飾最初由Tom Ford設計的管狀彈簧鎖扣，後者則捨掉許多裝飾但保留經典的雙虎頭馬蹄扣及全新皮革背帶。鞋款方面，有別於過往經常出現的球鞋，反而出現各種靴款，如70年代經典源頭踝靴、高跟拖鞋，綠紅綠織帶的Princetown拖鞋，多彩的絎縫機車靴則是首次亮相。

向來十分注重秀場設計的GUCCI，此次大秀將「即興創作」這件事作為主軸，邀請經常即興創作的樂團Marc Ribot’s Ceramic Dog演出，圓形結構的秀場設計，彷彿唱盤般與樂團相互呼應，而此一結構也象徵著GUCCI核心創意團隊的合作紡車。