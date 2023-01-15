NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，英國指揮家斯特凡．艾斯伯瑞（Stefan Asbury）帶領團員加緊腳步練習，力求讓每一個座位上的聽眾都能享受到最好的視聽效果。（羅永銘攝）

NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，英國指揮家斯特凡．艾斯伯瑞（Stefan Asbury）帶領團員加緊腳步練習，力求讓每一個座位上的聽眾都能享受到最好的視聽效果。（羅永銘攝）

NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，英國指揮家斯特凡．艾斯伯瑞（Stefan Asbury）（後）和鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）（前）兩人攜手力求完美演出。（羅永銘攝）

NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，英國指揮家斯特凡．艾斯伯瑞（Stefan Asbury）（左二）和鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）（左三）攜手演出，不時相互討論，力求完美演出。（羅永銘攝）

NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，團員利用時間加緊腳步練習，力求讓每一個座位上的聽眾都能享受到最好的視聽效果。（羅永銘攝）

NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，團員利用時間加緊腳步練習，力求讓每一個座位上的聽眾都能享受到最好的視聽效果。（羅永銘攝）

NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）（前排中間）則登場演奏拉赫瑪尼諾夫：第一號鋼琴協奏曲。（羅永銘攝）

NSO《深琴號角》於國家音樂廳登場，團員利用時間加緊腳步練習，力求讓每一個座位上的聽眾都能享受到最好的視聽效果。（羅永銘攝）

「深琴號角」交響樂音樂會日前臺北國家音樂廳登場，由指揮家斯特凡．艾斯伯瑞領軍詮釋名曲，攜手2位明星獨奏家，包括法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克以及鋼琴家尤霍．波赫約寧及NSO國家交響樂團一同帶來夏布里耶、狄卡、拉赫瑪尼諾夫及斯梅塔納的名作。

法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克演奏的夏布里耶音樂中，把一貫的愉快氛圍化為精緻柔美的景緻，並從狄卡的田園詩中體驗到風光明媚的法國鄉村；鋼琴家尤霍．波赫約寧則演奏拉赫瑪尼諾夫的第一號鋼琴協奏曲，詮釋作曲家鍾愛的青春活力元素。

最後同場演出中，斯梅塔納名作《我的祖國》中最出名的樂章《莫爾道河》，長笛涓涓細流引導，再由木管及絃樂匯流而出作曲家對家鄉的感激。同為水波蕩漾之景，拉赫瑪尼諾夫的《死之島》則有截然不同的氛圍，以低沈弦樂演奏出的抑鬱陰沉作為開場，彷彿將阿諾德‧勃克林同名畫作以樂音呈現出來，描繪令人驚恐又讚嘆不已的作品。