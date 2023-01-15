EMPORIO ARMANI本季靈感取材自1930 年代的飛行員。（美聯社）

EMPORIO ARMANI本季西裝運用威爾士親王格紋塑造品牌核心優雅形象。（EMPORIO ARMANI提供）

EMPORIO ARMANI本季顏色多元，包含黑色、米色、紫色等。（EMPORIO ARMANI提供）

EMPORIO ARMANI晚裝以天鵝絨搭配水晶呈現優雅華麗的面貌。（EMPORIO ARMANI提供）

易烊千璽的衣櫥更新囉！EMPORIO ARMANI於米蘭男裝周上發布2023秋冬男裝系列，雖品牌代言人未至現場，不過粉絲們卻不忘在微博等社群平台上，為自家偶像挑衣服，稱讚「實穿性最強的一季」、「這季搭配好高級」、「這季衣服在我審美上跳舞」等好評，甚至也有粉絲們開始猜測易烊千璽未來將會穿著哪套服裝現身，即使未至現場觀秀，易烊千璽依舊為品牌賺足流量。

本季EMPORIO ARMANI以「A Basketful of Summer」為題，取材自1930 年代的飛行員，故在本季單品中也融入了金屬色澤，以致敬飛機機身的材質，同時也使整體更具雅致氣息，在服裝單品部分為呼應主題本季推出多款如飛行員帽、連體衣、飛行夾克等，整體廓形、剪裁利落精巧，與大眾對於飛行員的印象不謀而合；在色系方面，開場與結尾以灰、黑為主，中間穿插棕色、粉色、紫色等點綴，其中多套紫色造型被不少時尚部落客稱讚可凸顯年輕帥氣的氣質。

至於深入品牌DNA的優雅、雅緻，本季運用經典威爾士親王格紋與千鳥格紋搭配裹身廓形，將之運用於西裝套裝、大衣、排扣大衣等，從飛行員出發延伸至更多元的風格上，最後尾聲登場的晚裝系列，則運用天鵝絨、水晶等塑造奪目效果，剪裁上則以如雙排扣夾克、絲綢襯衫等，形塑飛行員的克制嚴謹以及慵懶愜意。