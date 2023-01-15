大陸抖音網紅「吃土少女」外型甜美、可愛，常PO逗趣的影片博君一笑，粉絲數高達238萬。近日，網路瘋傳疑似吃土少女的不雅片，分別為7秒和9秒的版本，掀起軒然大波。被問及此事，吃土少女稍早首度發聲，否認影片女主角是她。

疑似吃土少女的不雅片長短不一，有7秒與9秒的版本，影片一開頭先是吃土少女整理頭髮的日常，沒想到後半段突然切成她近距離幫某人「吹樂器」的畫面，雖然尚不清楚影片為何流出，但因為畫面太過衝擊而掀起轟動，不雅片也在網路瘋傳。

許多網友紛紛到吃土少女的百萬抖音帳號「一杯刨酸奶」朝聖：「吃棒棒糖真好看啊」、「誰是剛看完9秒過來的」、「9秒有點短啊」、「吃雞了」，但也有網友希望影片只是假的，留言呼籲：「你快出來澄清一下那個視頻（影片）不是你。」稍早，吃土少女回應：「本來就不是。」否認是不雅片的女主角。

吃土少女表示影片中的女主角不是她。（圖／抖音@一杯刨酸奶）

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