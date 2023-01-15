桃園平鎮警方近期加強酒駕取締。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

春節連假將至，預估各大傳統市場、賣場、觀光風景遊憩景點及廟宇等，將湧入大量採買及觀光人潮，勢必造成周邊道路交通壅塞，為向民眾擴大宣導春節期間交通安全及各項交通秩序維護措施，桃園市平鎮警分局今特別上街宣導交通安全宣導法令及措施，讓民眾能平安歡度佳節。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，農曆春節將至，由於尾牙期間民眾飲酒習慣及風俗等民情，國人宴席飲酒頻率增加，為防制酒駕造成憾事，分局交通宣導小組今日前進轄內各大重要路口及人潮聚集場所，向民眾宣導行車上路務必遵守相關交通法令。

隨春節腳步接近，平鎮警分局為維護地方轄區交通及治安，並配合2023年加強重要節日安全維護工作，針對轄區易發生酒駕的時段及路段加強取締，遏止酒後駕車歪風，遵行醉不上道的守法觀念，並配合政府酒駕零容忍政策，確保交通秩序與民眾生命財產安全。

此外，為維護春節期間交通順暢，平鎮警分局也規畫各項春節交通疏導因應作為，並參考警廣、市府交控中心資料，預警可能壅塞路段派員加強疏導，並針對違規停車加強勸導及取締，全力維護春節期間交通順暢。

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