Silvia Venturini Fendi 謝幕。（美聯社）

透視元素也運用於秋冬系列中，更加體現品牌性感優雅元素。（美聯社）

斜肩針織衫將男性身體線條圖顯得更剛硬。（美聯社）

FENDI 2023秋冬男裝系列於品牌米蘭總部舉行，秀上邀請如英國演員尼可拉斯葛拉辛 (Nicholas Galitzine)、馬來西亞歌手Hael Husaini，以及因NETFLIX熱門影集《星期三Wednesday》爆紅的亨特杜漢（Hunter Doohan）出席，其中亨特一亮相便受到在秀場外的粉絲熱烈歡迎，高喊他、以及其劇中的名字，而亨特也露出招牌燦笑揮手致意，讓粉絲們興奮的在社群上分享這段影片。

亨特杜漢此次現身上身以白色針織點綴咖啡色、黃色毛料圖騰的上衣，搭配與上一相互呼應的色塊拼接soft trunk包款，以米、咖色為基調的穿搭顯得十分清新可愛，甚至還帶了點羞澀的神情，在接受《WWD》採訪時他坦言「這是我第一次來米蘭，也是第一次看時裝秀。」在秀前表示十分期待此次大秀。

本季品牌將秀場打造成巨大的彈珠台，服裝部分以繭形外套、斗篷、毯子外套和雨披、羊絨運動單品、超大號毛衣背心、飄逸長褲、馬海毛圍巾和毛毯等為例，本季品牌將經典元素重組營造出優雅頹廢同時帶有奢華感的氛圍，另外除舒適的羊絨、毛料面料外，本季保留了於春夏時經常出現的透視元素，如透過無袖立領背心、以及大斜肩毛料針織衫，後者的斜肩設計以及柔軟的面料，將男性鎖骨、手臂線條圖顯得更加陽剛、性感，構成符合品牌強調的「舒適、性感、酷」，另外以噴塗連毛羊皮和搖粒絨打造大衣及背心，使其在模特走動時塑造動感的錯事效果，經典的FF Logo則若隱若現，更加凸顯低調優雅的氣質。

顏色方面提供給大眾冬日穿搭色系最佳推薦，隨著大秀時間推進服裝顏色越漸鮮豔，先從低調的駝色、灰色系、黑色系，漸漸過渡至更亮眼的米色、紫色系，其中點綴於中的紫色系不論事清新的淡紫色、濃豔的靛色讓原先低調內斂的單品，增加視覺亮點，同時也展現神秘感;雙面羊絨、提花絲綢、針織等膨潤、溫暖的材質，與陽剛硬挺的皮革單品相互搭配，則提高穿搭層次感，營造高級感。

配件部分，迎來25週年的Baguette 包依舊是本季亮點單品，於秀上可見從仿效復古棕色皮革挎包的包款到科技感十足的黑色皮革包包等更多不同配色、材質包款，其中一只以羊毛打造的包款，將外型塑造的宛若真的「法棍」，讓人猛一看以為此次FENDI讓模特們拿著麵包走上秀場；另外在飾品方面大秀中大量出現的羊絨圍巾，有時放在包袋中、有時綑綁於手提包下、直接繫在脖子上等，十分生火；由品牌珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi設計的FENDI O'Lock則點綴於包款背帶、服裝單品拉鍊以及手鐲、小掛包上，作為點綴增加穿搭精緻度的單品，十分值得投資。