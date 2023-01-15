企排18年農曆年前最後一場比賽由女子組愛山林迎戰高雄台電，台電本場比賽發揮深厚的板凳深度，全員參與進攻，雖愛山林呂玟君、吳佩茹等人試圖抗衡，仍無法抵擋學姐們的強勢攻擊，終場台電就以25比15、26比24、25比16輕鬆拿下虎年的最後一場比賽勝利。

開局台電陳姿雅在四號位的攻擊幫助球隊取得領先，愛山林呂玟君挺身而出，發球直接得分還是前排重扣得手幫助球隊緊咬比數。此時台電廖嘉蓉拿出全能表現，無論是攻擊還是防守上有效限制住愛山林的攻勢，幫助球隊取得5分領先，愛山林喊出暫停。

暫停回來，愛山林一度將差距縮小至1分，但台電許惠瑩與黃瀞萱等人再次幫助台電拉開比數，台電順利拿下第一局。

第二局兩隊你來我往，愛山林靠著吳佩茹與黃珮甄的攻擊下，前半段取得兩分領先。高雄台電一路追趕，靠著廖嘉蓉在二號位的攻擊得手加上許惠瑩的發球直接得分，台電反超一分，愛山林喊出暫停。暫停回來兩隊互有攻勢，未料台電失誤加上攻擊出界，讓愛山林取得3分領先，暫停過後台電回神，兩隊打成Duece，最後台電靠著彭𦀡媃在四號位的攻擊得手收下第二局。

第三局台電展現強勢球風，胡曉佩與李諭攻擊讓愛山林措手不及，開局打出一波 5比0攻勢，迫使愛山林喊出暫停。暫停回來，愛山林仍找不到攻擊重心，反觀台電越打越順手，將差距拉開至10 分，愛山林毫無反撲氣燄，高雄台電拿下這場比賽勝利。