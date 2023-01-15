對於許多信仰深厚的人來說，逢年過節可能得要準備拜拜。一位人妻抱怨，自己平時外出時會拜拜土地公，不過先生家裡信仰甚篤，設有神明廳和公媽牌位，春節、元宵等各種節日都得依習俗進行相關儀式，過年期間更是得一大早起床準備，讓她直呼「千萬不能嫁給有神明廳的人」。不過許多人指出，其實根本與信仰無關，而是原PO老公沒幫忙的錯。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文呼籲，「千萬不能嫁給有擺設神明廳或者迷信佛、道教的男人」，原來她無論春節、元宵等任何節日，都得遵照習俗進行拜拜祈福儀式，過年期間還得一大早就起床準備，讓她感到相當困擾。

原PO坦言，自己平時外出時會拜土地公，但先生家裡的神明廳、公媽牌位讓她相當受不了，尤其她骨頭不好、身體老了，節慶時還得爬4樓準備三牲四果拜拜，「真的奉勸各位未交男友或未結婚的人，千萬不能嫁給有神明廳的人」。

對此，許多人紛紛回應，「重點不是神明廳，重點是你那位所謂的『老公』」、「叫男生自己拜啊」、「信仰沒有錯，錯在他的信仰竟然是丟給你去拜，這麼虔誠的人怎麼可以信仰外包」、「以後拜麥當勞大麥克、麥香魚、麥香雞就好了」、「奇怪欸！為什麼結了婚這些就是老婆該做的？婆婆死了嗎？公公死了嗎？小姑小叔死了嗎？最重要是老公還有呼吸嗎？」