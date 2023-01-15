農曆年節將至，桃園市中壢警分局龍興派出所以愛心與服務為出發點，落實今年警署規畫2023年重要節日安全維護工作，推行「社區警政再出發」工作，結合社區地土地公廟萬靈福德祠關懷轄內弱勢家庭及獨居長者並發送物資，期盼他們感受社會溫馨，一起過好年。

中壢警分局表示，龍興派出所日前協助衛生單位查訪失聯確診者，得知一名百歲李姓老翁，家境清寒，平時生活仰賴其67歲劉姓妻子，拾荒維持生計，近日老翁不幸確診，妻子要照顧老翁又要工作，蠟燭兩頭燒，生活捉襟見肘。

警方了解情況後，與轄區內萬靈福德祠土地公廟聯繫並告知詳情，平時就熱心公益的萬靈福德祠董事黃水源聽聞後，義不容辭一起共襄盛舉，給予百歲老翁家庭適當協助，相約在老翁解除隔離後前往關懷。

昨日上午10時，龍興派出所員警吳俊彤、洪哲文及鄭郁勳，與黃水源一同前往中壢區後龍街關懷這名百歲老翁，並贈送米、泡麵、乾糧、罐頭、棉被、毛毯等生活物資，老翁及其妻子見廟方及警員登門送暖時又驚又喜，頻頻感謝警方及廟方用心，稱讚警方和廟方都是「現代土地公」。

黃水源說，他平時會定期關懷訪視轄內獨居老人，給予適當的協助，並溫馨提醒關於低溫保健注意事項，給予長者滿滿關心，讓長者有備受重視感覺，盼藉此活動拋磚引玉，和社會大眾一起幫助需要協助的弱勢家庭及獨居長輩。