嘉義市嘉邑行善團自2021年推動「善因種子助學計畫」，提供遭逢變故家庭的大學生每人2至5萬助學金，考量疫情衝擊，許多人生計大受影響，今年嘉邑行善團特別提高助學名額，倍增至114名，今一口氣發出266萬元獎助學金。（呂妍庭攝）

嘉義市嘉邑行善團今舉辦「善因種子助學計畫」獎學金頒贈典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市嘉邑行善團為扶助弱勢家庭學子，自2021年推動「善因種子助學計畫」，提供遭逢變故家庭的大學生每人2至5萬助學金，考量疫情衝擊，許多人生計大受影響，今年嘉邑行善團特別提高助學名額，倍增至114名，今一口氣發出266萬元獎助學金。

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志表示，嘉邑行善團58年來勵行造橋鋪路、施棺及貧困扶助的志業工作，深切體認經濟弱勢家庭的優秀學生在教育資源上的匱乏。所以自2021年開始推動善因種子助學計畫，提供遭逢變故家庭的大學學子，每人2至5萬元的助學金，實施迄今，已有302位學生獲獎，累計金額達719萬元。

徐文志說，今年適逢新冠肺炎疫情衝擊，有感於社會需幫助的家庭增加，在理監事會的同意下，將受獎名額倍增，為更多亟需幫助的學子的求學之路帶來希望，以及實質助益，期待受獎學子有朝一日，也能成為別人的貴人，讓心中的善念，薪火相傳。

嘉邑行善團表示，過去曾獲「善因種子助學計畫」幫助的學子，不僅在校表現優異，對未來也有所期許，像讀中山大學的育玟（化名）對金融領域有興趣，部分獎學金做為爸爸的醫藥費，其餘用來準備金融專業證照，希望日後順利取得特許金融分析師資格，改善家裡環境。在南部讀大學的偉宥（化名）從小在育幼院長大，除積極學習，平日主動做志工，偉宥希望未來生活穩定，也能像行善團一樣，奉獻己力，幫助社會上相同遭遇的小朋友。

今也安排受獎同學分享得獎心得，阮同學從越南依親來台念書，離鄉念書遭遇許多不為人知的辛苦，仍抱持積極樂觀的心境面對挑戰。陳同學說自己從小家境艱難，經常靠教會及慈善團體救助才能生活，十分感謝一路上曾經幫助過自己的人，現在他積極走進偏鄉，幫助、服務弱勢孩子，努力發揮自己的價值。

還有林同學就讀醫學系，高中時母親重病家計陷入困難，艱辛求學路接受許多援助才得以繼續升學，期待自己未來成為醫生能夠奉獻社會，大家的心情分享特別激勵人心，現場氣氛十分溫馨。

嘉義市長黃敏惠也出席一同勉勵獲獎學子們，黃敏惠除感謝嘉邑行善團長久以來結合群眾力量幫助弱勢，近年還推動「善因種子助學計畫」，帶給更多亟需幫助學子實質幫助，也感佩獲獎學子們不畏懼艱難、努力向上的精神，鼓勵學子「生命影響生命」，期待同學們未來在各行各業發光發熱，並且積極回饋社會，讓善因種子成長茁壯，善因循環永續不斷。